У Польщі в ДТП потрапив український рейсовий автобус "Познань-Херсон" / фото REUTERS

Дев'ятеро українців, які потрапили у ДТП в Польщі, продовжують перебувати у тяжкому стані.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 07:00 8 березня, за інформацією МЗС України, в лікувальних закладах перебуває 24 особи (з них 9 у тяжкому стані)", - йдеться в повідомленні.

ДТП з українцями в Польщі: що відомо

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Автор: Павло Степанець