У Польщі в ДТП потрапив український рейсовий автобус "Познань-Херсон" / фото REUTERS
Дев'ятеро українців, які потрапили у ДТП в Польщі, продовжують перебувати у тяжкому стані.
Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.
"Станом на 07:00 8 березня, за інформацією МЗС України, в лікувальних закладах перебуває 24 особи (з них 9 у тяжкому стані)", - йдеться в повідомленні.
ДТП з українцями в Польщі: що відомо
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- Вночі 6 березня у Підкарпатському воєводстві у Польщі, за 30 км від кордону з Україною, в ДТП потрапив український рейсовий автобус "Познань-Херсон", в якому перебували 57 українців.
- П'ятеро осіб загинули, ще 35 було доставлено до лікарень. Ввечері 24 українці виїхали на батьківщину.
- За попередньою версією поліції, водій не впорався з керуванням, у результаті чого автобус злетів у кювет і перекинувся.
- У Польщі пред'явили звинувачення в ненавмисному скоєнні аварії на наземному транспорті водієві автобуса, який потрапив у смертельну ДТП. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.
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