Усі підпали скоюються виключно на замовлення російських агентів.

З початку року в Україні зафіксували понад 200 підпалів автомобілів військових.

Про це сказала речниця Нацполіції Олена Бережна. За її словами, усі підпали скоюються виключно на замовлення російських агентів.

"Сьогодні правоохоронці затримали на Одещині ще чотирьох паліїв, серед них - троє неповнолітніх. Усі вони шукали "легкого заробітку" в Telegram-каналах", - зазначила вона.

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Бережна уточнила, що загалом палії знищили шість службових автомобілів українських захисників, але так і не отримали обіцяних грошей. Натомість тепер їм загрожує від восьми до десяти років тюрми.

Підпали автомобілів військових

Остіннім часом в Україні прокотилася хвиля підвалів автомобілів, які належать військовим. Так, наприклад, в канці лпня у Києві невідомі підпалили медичне евакуаційне авто 3-ї Окремої штурмової бригади ЗСУ. "Зранку ми отримали повідомлення, що машина, яка очікувала ремонту в Києві, була знайдена спаленою, а на відеофіксації зареєстровано троє осіб, які її спочатку облили рідиною, а потім підпалили", - написала керівниця медслужби 3-ї ОШБр Вікторія Ковач.

А у ніч проти 8 вересня невідомі спалили у Дніпрі автомобіль голови патронатної служби 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Аліни Карнаухової, яка на той час перебувала у місті у відрядженні.

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