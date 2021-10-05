Рух трасою повністю перекритий.

На трасі "Київ – Чоп" біля Львова внаслідок зіткнення п’ятьох автомобілів загинула людина.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі патрульної поліції у Львівській області.

Зазначається, що ДТП за участю п’яти транспортних засобів сталася 5 жовтня близько 09:00 біля населеного пункту Яричів Львівського району.

За відомостями поліції, на трасі зіткнулися Volkswagen Passat, вантажівка DAF, Renault Master, Peugeot Boxer та Skoda Octavia. Водій Volkswagen загинув на місці.

"Рух повністю перекритий. Патрульні організовують об'їзд ділянки через населені пункти Старий Яричів та Новий Яричів", - розповіла речниця патрульної поліції Катерина Рибій.

Наразі на місці ДТП працюють правоохоронці.

Як повідомляв УНІАН, на Миколаївщині сталася серйозна ДТП за участі мікроавтобуса і двох вантажівок, у якій загинули четверо осіб, ще семеро травмувалися. Мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, у якому перебували 11 осіб, зіткнувся з вантажівками DAF та КАМАЗ із причепом.

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Автор: Мирослава Бзікадзе