Сповіщається, що на місце прибули рятувальники.

У центрі Києва біля Майдану Незалежності спалахнула пожежа.

Про це свідчать численні відео з місця, опубліковані київськими Telegram-каналами.

На записах можна побачити, як густий дим зайняв усю центральну вулицю. Утім це не зупиняє киян від огляду виставленої в центрі столиці підбитої техніки російських окупантів.

Сповіщається, що на місце прибули співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За версією Telegram-каналу "Київ Оперативний", "у дворах горить сміття в баках і одночасно відбувається демонтаж техніки з Хрещатика".

Коментарів від ДСНС та поліції поки не надходило.

Нагадаємо, російські окупанти напередодні повномасштабного вторгення до України були упевнені, що їхня техніка проїде з парадом центральною вулицею Києва - Хрещатиком. Та рашистів вдалося зупинити на підступах до столиці.

Військова техніка РФ все ж побувала на Хрещатику. Щоправда, вона іржава, виведена з ладу та без екіпажу.

Виставку знищеної українськими захисниками техніки росіян привезли до центру Києва напередодні річниці Дня Незалежності України, що відзначається 24 серпня.

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