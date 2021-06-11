Причиною смерті могла бути алергічна реакція на отруту комах.

На Рівненщині 61-річний чоловік загинув від укусів бджіл.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Рівненському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Рівненської обласної ради, по обіді 10 червня медики отримали виклик з проханням про допомогу. Йшлося про те, що в селі Малий Шпаків Рівненського району бджоли покусали чоловіка.

За кілька хвилин медики прибули на місце виклику, але побачили чоловіка вже без ознак життя.

«Було виявлено синюшні покриви обличчя. Його дружина стверджувала, що в чоловіка ймовірно алергічна реакція на укуси бджіл, оскільки йому стало зле (впав на подвір'ї), коли повернувся з пасіки. До нашого приїзду дружина обливала його водою, а також використала нашатирний спирт, проте чоловік так і не почав дихати», - зазначається в повідомленні центру з посиланням на фельдшера, який був на місці виклику.

Зараз проводиться розслідування.

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Автор: Петро Хромих