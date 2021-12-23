Організатори каналу збуту підробних лікарських засобів – вихідці з Луганська, поділилися в спецслужбі.

Співробітники Служби безпеки заблокували канал ввезення та збуту в Україні фальсифікованих препаратів для онкохворих.

Як повідомили у СБУ, організували "бізнес" вихідці з Луганська.

"Майже рік зловмисники незаконно завозили із-за кордону фальсифіковані препарати, маскуючи їх під продукцію відомих виробників, а також не зареєстровані та заборонені до продажу в Україні препарати виробництва РФ та Республіки Білорусь. На територію України "товар" доставляли міжнародними рейсовими автобусами та літаками, а для його зберігання орендували склад у столиці", – йдеться у повідомленні.

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У ході обшуків, проведених у складському приміщенні та за адресами фактичного мешкання учасників групи у Києві та Львові, вилучено, зокрема, велику кількість медичних препаратів, у тому числі фальсифікованих та не зареєстрованих лікарських засобів виробництва РФ та Республіки Білорусь, загальною вартістю 1 млн грн.

Наразі одному зі зловмисників оголошено про підозру за ст. 321-1 (Фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Раніше СБУ викрила медиків Житомирського обласного онкологічного диспансеру, які змушували онкохворих купувати дорогі ліки в аптеках, хоча медикаменти їм безплатно надає держава.

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