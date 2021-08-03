Фігуранти налагодили поставки медпрепаратів сумнівного походження, від транспортування через кордон до надходження у роздрібні мережі аптек.

Прикордонники викрили контрабанду ліків на кордону України з Росією. Після перевірок та додаткових обшуків правоохоронці вилучили сумнівні ліки на мільйони гривень та виявили фальсифікат, який вже потрапив до українських аптек.

Про це повідомили у прес-центрі Державної прикордонної служби України.

"Масштабний транснаціональний канал контрабанди через державний кордон України лікарських препаратів з ознаками фальсифікату виявлено в рамках кримінального провадження, розпочатого за повідомленням Департаменту оперативної діяльності Держприкордонслужби", - розповіли у відомстві.

На кордоні з РФ у пункті пропуску "Бачівськ" прикордонники затримали автомобіль MAN. В ньому вони виявили лікарські засоби з ознаками фальсифікату, коробки для ліків та інструкції із застосування до них.

Після цього правоохоронці у Києві провели обшуки у осіб, роль яких полягала в отриманні контрабандних поставок та подальшому розподіленні отриманої продукції до мережі аптек з метою реалізації. Також обшуки проводилися в аптеках, які були залучені до роздрібної торгівлі лікарськими засобами з ознаками фальсифікату.

Читайте такожСин убив батька, викрав авто брата та влаштував ДТП у Житомирській області (відео)"Загалом вилучено більше 10 тис. одиниць медичних препаратів понад 1000 найменувань, вартість яких може оцінюватися у мільйони гривень. Усе направлено на проведення відповідних експертних досліджень", - додали у прес-службі.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за трьома статтями:

ч. 2 ст. 305 (Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів),

ч. 2 ст. 321-1 (Фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів),

ч. 3 ст. 229 (Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) Кримінального кодексу України).

Подальші слідчі дії тривають.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Росії засудили українця за звинуваченням у контрабанді деталей до зенітно-ракетного комплексу.

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Автор: Поліна Кузенко