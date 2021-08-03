Прикордонники викрили контрабанду ліків на кордону України з Росією. Після перевірок та додаткових обшуків правоохоронці вилучили сумнівні ліки на мільйони гривень та виявили фальсифікат, який вже потрапив до українських аптек.
Про це повідомили у прес-центрі Державної прикордонної служби України.
"Масштабний транснаціональний канал контрабанди через державний кордон України лікарських препаратів з ознаками фальсифікату виявлено в рамках кримінального провадження, розпочатого за повідомленням Департаменту оперативної діяльності Держприкордонслужби", - розповіли у відомстві.
На кордоні з РФ у пункті пропуску "Бачівськ" прикордонники затримали автомобіль MAN. В ньому вони виявили лікарські засоби з ознаками фальсифікату, коробки для ліків та інструкції із застосування до них.
Після цього правоохоронці у Києві провели обшуки у осіб, роль яких полягала в отриманні контрабандних поставок та подальшому розподіленні отриманої продукції до мережі аптек з метою реалізації. Також обшуки проводилися в аптеках, які були залучені до роздрібної торгівлі лікарськими засобами з ознаками фальсифікату.
Читайте такожСин убив батька, викрав авто брата та влаштував ДТП у Житомирській області (відео)"Загалом вилучено більше 10 тис. одиниць медичних препаратів понад 1000 найменувань, вартість яких може оцінюватися у мільйони гривень. Усе направлено на проведення відповідних експертних досліджень", - додали у прес-службі.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за трьома статтями:
- ч. 2 ст. 305 (Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів),
- ч. 2 ст. 321-1 (Фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів),
- ч. 3 ст. 229 (Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) Кримінального кодексу України).
Подальші слідчі дії тривають.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Росії засудили українця за звинуваченням у контрабанді деталей до зенітно-ракетного комплексу.
Також Вас можуть зацікавити новини:
- Майже 150 пограбувань іноземців: у Києві знешкодили банду (фото, відео)
- ЗМІ дізналися нові подробиці трагічної загибелі пари закоханих у Львові (відео)
- У Дніпрі п'яний водій в'їхав у стовп та заснув (фото)
- В Одеській області зіткнулися ВАЗ і Hyundai - постраждали чотири людини (фото)
- У Запоріжжі сталася масштабна пожежа у багатоповерхівці - підозрюють витік газу (фото, відео)