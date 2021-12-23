Ринкова вартість партії металу, який намагалися вивезти, може становити близько $2 млн.

Служба безпеки України блокувала незаконне переміщення через державний кордон партії одного з найдорожчих у світі металів – осмію.

Як повідомив прес-центр СБУ, співробітники спецслужби в Херсонській області встановили, що двоє громадян України намагалися незаконно переправити осмій в одну з сусідніх країн.

"Правоохоронці викрили правопорушників під час проведення митного огляду в міжнародному пункті пропуску "Кучурган-Первомайськ". 10,05 грама рідкісного металу виявили у ручній поклажі одного зі зловмисників", – йдеться в повідомленні.

За попередньою оцінкою, вилучена речовина – осмій 187 – є одним з найдорожчих цінних металів. Ринкова ціна становить до $200 тис. за один грам.

Читайте також"Вибухонебезпечні флакони": в Росію з Луганщини везли десятки кілограмів порохуНаразі вирішується питання щодо повідомлення правопорушникам про підозру за ст. 201 (Контрабанда) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в середині листопада стало відомо, що в Одеській області був затриманий контрабандист при спробі вивезення за кордон предметів старовини – картин, медалей та орденів.

Довідка. Осмій – один з найдорожчих із дорогоцінних металів. Його вартість у 30 разів перевищує вартість золота та у 10 тис. разів – вартість срібла.

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