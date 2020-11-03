75-річна телеведуча відома рядом авторських аналітичних програм.

В Одесі від COVID-19 померла відома тележурналістка Людмила Чекова.

Як повідомили УНІАН на «7-му телеканалі», де вона останнім часом працювала, Чекова померла сьогодні, 3 листопада, об 11.25.

«Наша колега, Людмила Іванівна Чекова пішла з життя. Легенда одеської журналістики працювала на телебаченні більш як 50 років. На її молодіжних і суспільно-політичних проектах виросло не одне покоління одеситів... Причиною смерті стали ускладнення після COVID-19. Для нас було честю працювати разом з нею», - заявили на телеканалі.

Як уточнив представник телеканалу, 75-річна Чекова проходила лікування в стаціонарі однієї з лікарень міста, відтак лікувалася амбулаторно.

«Через деякий час стан погіршився, 4 дні тому її госпіталізували, вчора перевели в реанімацію. На жаль, врятувати її не вдалося», - розповіли на «7-му телеканалі».

За словами близьких Чекової, у неї був ряд супутніх захворювань.

Довідка УНІАН. Людмила Чекова народилася 2 квітня 1945 року.

У тележурналістиці - з 1972 року (починала на студії Одеського державного ТБ).

Заслужений журналіст України, лауреат червоних дипломів Українського й Центрального Держтелерадіо, багатьох Всесоюзних фестивалів молодіжних телевізійних програм, двічі лауреат рейтингу «100 успішних жінок Одеського регіону».

Автор і ведуча ряду аналітичних програм, зокрема, на регіональному телеканалі «Круг» (з початку 1990-х років) вела «До речі» з Людмилою Чековою. Останнім часом працювала на «7-му телеканалі» (програма «Час з Людмилою Чековою»).

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Лариса Козова