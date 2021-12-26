Рятувальники виявили на пляжах 28 тіл загиблих і трьох людей, що вижили.

На узбережжі Лівії виявлені тіла 28 мігрант, які винесло на берег після того, як човен з людьми затонув.

Про це повідомив у неділю, 26 грудня, співробітник спецслужб, передає "Голос Америки".

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Відзначається, що подія стала черговою трагедією на найнебезпечнішому міграційному маршруті.

"Команди Червоного Півмісяця виявили 28 тіл загиблих мігрантів і трьох тих, що вижили в двох різних місцях на пляжах Аль-Алуса (приблизно в 90 кілометрах від Тріполі)", – повідомило джерело.

"Ступінь розкладання тіл вказує на те, що корабельна аварія сталася кілька днів тому", – сказав він, додавши, що число загиблих може зрости в найближчі години.

Лівійські ЗМІ опублікували фотографії трупів, що лежать уздовж берега, яких складають у пластикові мішки.

Відзначається, що охоплена багаторічним конфліктом і беззаконням Лівія стала ключовою точкою відправлення для африканських і азіатських мігрантів, які роблять відчайдушні спроби дістатися до Європи.

Мігранти часто стикаються з жахливими умовами в Лівії перед тим, як відправитися на північ на переповнених, часто непридатних для плавання судах, які часто тонуть або потрапляють в біду.

Нова трагедія сталася всього через кілька днів після того, як в декількох схожих інцидентах загинули 160 мігрантів.

Таким чином, за даними Міжнародної організації з міграції, цього року загинули 1 500 осіб.

Також в МОМ заявили, що за цей період понад 30 тисяч мігрантів були перехоплені та повернуті до Лівії.

Порятунок мігрантів:

29 серпня 2021 року в Італії співробітники берегової охорони врятували 539 мігрантів, що дрейфували в Середземному морі на рибальському човні.