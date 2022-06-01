Діти знайшли осколкову протипіхотну міну кругового ураження під час ігор, дивом вдалося уникнути трагедії.

Окупанти залишили після себе багато небезпечних снарядів. Міни можна знайти прямо посеред місць, де граються діти. Одну з таких виявили у пісочниці.

Про це повідомляється у Telegram-каналі ДСНС України.

Так, посеред пісочниці під час ігор діти знайшли ПОМ-2 (осколкову протипіхотну міну кругового ураження). На щастя, трагедії вдалося уникнути. Піротехніки ДСНС України знешкодили міну на місці виявлення, ніхто не постраждав.

Проте усе могло скластися інакше, якби діти вирішили гратися з міною.

"Батькам! Природна дитяча цікавість спонукає їх до небезпечних дій та експериментів. Вони можуть намагатися розібрати боєприпаси, принести додому чи ударами випробовувати їх на міцність. Важливо пояснити дітям як діяти у разі виявлення вибухонебезпечного предмета", - нагадали у ДСНС.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Бучі чоловік знайшов вдома "подарунок" від окупантів, рашисти залишили міну під гирею.

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