Окупанти залишили після себе багато небезпечних снарядів. Міни можна знайти прямо посеред місць, де граються діти. Одну з таких виявили у пісочниці.
Про це повідомляється у Telegram-каналі ДСНС України.
Так, посеред пісочниці під час ігор діти знайшли ПОМ-2 (осколкову протипіхотну міну кругового ураження). На щастя, трагедії вдалося уникнути. Піротехніки ДСНС України знешкодили міну на місці виявлення, ніхто не постраждав.
Проте усе могло скластися інакше, якби діти вирішили гратися з міною.
"Батькам! Природна дитяча цікавість спонукає їх до небезпечних дій та експериментів. Вони можуть намагатися розібрати боєприпаси, принести додому чи ударами випробовувати їх на міцність. Важливо пояснити дітям як діяти у разі виявлення вибухонебезпечного предмета", - нагадали у ДСНС.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Бучі чоловік знайшов вдома "подарунок" від окупантів, рашисти залишили міну під гирею.