Постраждав 72-річний чоловік, він потрапив до реанімації, поділилися в поліції.

У Києві оперативники затримали чоловіка, який намагався вбити власного батька.

Про інцидент у столиці повідомив Відділ комунікації місцевої поліції.

На спецлінію "102" від медиків надійшло повідомлення про те, що біля будинку на проспекті Георгія Ґонгадзе вони надають допомогу чоловіку із ножовими пораненнями шиї. За адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група та оперативні працівники.

Правоохоронця одразу вдалося розшукати й затримати зловмисника.

Читайте такожУ Києві "ювелір" залишив клієнтів без понад чверті мільйона гривень (фото)"Встановлено, що між батьком і сином виникла сварка через те, що останній впродовж тривалого часу ніде не працює і не має джерела заробітку. Під час з’ясування відносин фігурант спочатку вчинив бійку, а потім ножем кілька раз вдарив батька у шию, після чого покинув його і пішов з місця події", – йдеться в повідомленні.

72-річного потерпілого у важкому стані госпіталізовано до медичного закладу, зараз він перебуває у реанімації. Поліцейські вилучили лезо ножа, яким, ймовірно, були спричинені тілесні ушкодження, та інші речові докази.

Затриманому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – це закінчений замах на вбивство.

Окрім цього слідчий підготував клопотання до суду щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За скоєне фігуранту загрожує до 15 років позбавлення волі.

Раніше схожий, але ще більш жорстокий злочин, було скоєно в Одесі. У Київському районі обласного центру чоловік в одному з багатоповерхових будинків до смерті забив 76-річну матір й викинув тіло в під'їзд.

Автор: Наталія Хаджі