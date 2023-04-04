Правоохоронці викрили псевдоволонтерів на Волині.

Детективи Бюро економічної безпеки у Волинській області викрили "волонтерів", які намагалися ввезти вінілові програвачі під виглядом гуманітарної допомоги з Польщі.

Про це повідомляє відділ комунікацій Бюро економічної безпеки України. Зазначається, що вантаж ввозили через пункт пропуску "Ягодин". Його намагалися видати за радіозапчастини для однієї з військових частин Збройних сил України.

Після обшуку вантажного автомобіля було вилучено 50 коробок з аудіосистемами. Вартість вантажу встановлюється. Детективи БЕБ встановили, що схему налагоджено для ухилення від сплати обов’язкових платежів до бюджету під час переміщення через митний кордон.

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Розкрито злочинну схему, до якої причетний благодійний фонд, що працює в Україні вже 9 років. Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).

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Як повідомляв УНІАН, у березні БЕБ повідомило про підозру директору компанії, який постачав неякісні бронежилети для ЗСУ на суму майже 6 млн гривень. За даними правоохоронців, неякісні бронежилети призначалися для однієї з військових частин Закарпатської області.

Повідомлено про підозру директору приватної компанії, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

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