Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом ДТП.

У Миколаївській області внаслідок зіткнення легковиків загинули двоє неповнолітніх, а ще двоє дорослих зазнали травмувань.

Читайте такожВ Одесі під час гасіння пожежі загинув рятувальникПро це повідомили у ГУ НП у Миколаївській області.

Близько 16:15 на 134 км автодорозі Р-75 «Тимкове-Балта-Первомайськ-Доманівка-Олександрівка» сталося зіткнення автомобілів Opel Astra та Opel Zafira.

У результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули 16-річні водій та пасажир Opel Astra. 40-річний водій іншого легковика і його 41-річний пасажир, обидва військові, отримали тілесні ушкодження і були госпіталізовані.

За вказаним фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб». Санкція статті передбачає до 10 років ув’язнення.

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Автор: Світлана Закелова