Життю інших постраждалих внаслідок ДТП нічого не загрожує, заявили в поліції.

В лікарні померла суддя Лідія Квятковська, яка постраждала в смертельній ДТП у Тернопільській області. За кермом автомобіля, який виїхав на "зустрічку", тоді перебував її син.

Про це повідомляє Територіальне управління Державної судової адміністрації України у Тернопільській області. Зазначається, що жінка працювала у системі правосуддя 30 років.

Крім того, речник Нацполіції області Сергій Креца в коментарі УП підтвердив, що суддя померла в лікарні внаслідок отриманих під час аварії травм. Син судді Дмитро, який перебував за кермом автівки, що виїхала на зустрічну смугу, отримав переломи ніг.

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Водночас життю інших постраждалих в аварії нічого не загрожує.

ДТП з сином судді на Тернопільщині

30 листопада 2023 року у Тернопільській області сталася смертельна ДТП. Водій "Infiniti FX35" виїхав на смугу зустрічного руху та врізався у "Peugeot 406". Чоловік, що перебував за кермом "Peugeot 406", загинув на місці. Також в ДТП постраждала 4-річна дівчинка.

Інцидент стався на автодорозі Монастириська-Бучач-Чортків-Скала Подільська. У ЗМІ писали, що за кермом автомобіля "Infiniti FX35" перебував син місцевої судді – його затримали відповідно до статті 208 КПК. У чоловіка взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

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