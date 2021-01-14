З’явилися нові деталі смертельної аварії у Софіївській Борщагівці під Києвом. Водія, який збив легковиком дівчину, затримали на місці події самі ж пішоходи.
Читайте такожСмертельна ДТП з українцями у Росії: в МЗС розповіли подробиці
Людей неабияк розлютила реакція чоловіка, який заявив, що зможе відкупитися, оскільки не хоче потрапити до в’язниці. На прохання повторити свою тезу на камеру, він, зокрема, відповів: «Може бути».
Після чого між затриманим чоловіком та одним зі свідків сталась словесна перепалка. В результаті п’яний водій почав дорікати пішоходам обранням Зеленського, а потім – вибачатися.
«Я падаю, б*ять, на коліна перед тобою. Починаєш ти мені тут казки розповідати», – заявив винуватець. Потім запитав, у чому його звинувачують, і тоді ж додав, що знає, що скоїв.
Інші новини на тему
- Поліцейські розшукали 6-річну дівчинку з Ніжина за понад сотню кілометрів від дому (відео)
- У Києві п’яний водій врізався в авто патрульних та вилетів на сусідню смугу (відео)
- У Львові чоловік впав з третього поверху на дах магазина та проламав його (фото)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram