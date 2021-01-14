Свідки трагедії вирішили допитати винуватця ДТП до приїзду поліції.

З’явилися нові деталі смертельної аварії у Софіївській Борщагівці під Києвом. Водія, який збив легковиком дівчину, затримали на місці події самі ж пішоходи.

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Людей неабияк розлютила реакція чоловіка, який заявив, що зможе відкупитися, оскільки не хоче потрапити до в’язниці. На прохання повторити свою тезу на камеру, він, зокрема, відповів: «Може бути».

Після чого між затриманим чоловіком та одним зі свідків сталась словесна перепалка. В результаті п’яний водій почав дорікати пішоходам обранням Зеленського, а потім – вибачатися.

«Я падаю, б*ять, на коліна перед тобою. Починаєш ти мені тут казки розповідати», – заявив винуватець. Потім запитав, у чому його звинувачують, і тоді ж додав, що знає, що скоїв.

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Автор: УНІАН