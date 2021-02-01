У Києві мікроавтобус зіштовхнувся з вантажівкою – пряме включення
У Києві мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою, постраждав водій автобусу. І поліцейські, і перехожі дивуються, як така аварія взагалі могла статися.
Читайте такожУ Харкові на зупинці вщент згоріла маршрутка (фото)Про це йдеться у сюжеті ТСН.
«Мікроавтобус – у понівеченому стані, його передня частина повністю зруйнована. Водія довелося діставати рятувальникам», – говориться у сюжеті.
Зазначається, що якимось чином водій вилетів на бульвар, зламав кілька дерев, врізався у вантажівку з іншої сторони бульвару та зупинився поперек дороги.
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