Водія мікроавтобусу довелося діставати рятувальникам.

У Києві мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою, постраждав водій автобусу. І поліцейські, і перехожі дивуються, як така аварія взагалі могла статися.

Читайте такожУ Харкові на зупинці вщент згоріла маршрутка (фото)Про це йдеться у сюжеті ТСН.

«Мікроавтобус – у понівеченому стані, його передня частина повністю зруйнована. Водія довелося діставати рятувальникам», – говориться у сюжеті.

Зазначається, що якимось чином водій вилетів на бульвар, зламав кілька дерев, врізався у вантажівку з іншої сторони бульвару та зупинився поперек дороги.

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Автор: УНІАН