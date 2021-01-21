ДТП на проспекті Бандери / dtp.kiev.ua
У Києві минулої ночі сталася аварія на проспекті Бандери.
Як повідомляє dtp.kiev.ua, водій Mitsubishi вилетів з дороги і на швидкості в'їхав лівим бортом у стовп. Удар припав на водійські двері.
"Покаліченого і непритомного водія витягли рятувальники ДСНС і в критичному стані госпіталізували", - повідомляють очевидці.
dtp.kiev.ua
dtp.kiev.ua
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