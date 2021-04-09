У Львові позашляховик BMW X5 на смерть збив скутеристку служби доставки їжі Glovo. ДТП сталася на вул. Стуса,7 поблизу перехрестя з вул. Кубанською.
Як повідомили у відділі комунікації поліції Львівщини, унаслідок наїзду автомобіля BMW X5 водійка скутера Suzuki загинула на місці події. За кермом позашляховика був 27-річний львів'янин.
Приблизько за півтора години поліцейські встановили особу загиблої кур'єрки. Нею виявилася 58-річна львів'янка.
За фактом аварії поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
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