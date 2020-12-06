У Миколаєві зіткнулися Тoyota Land Cruiser і ВАЗ Жигулі. Від удару ВАЗ вилетів на зупинку, водій помер на місці.
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За однією з версій, Жигулі рухалися по вул. Південній з боку пр. Миру. Водій намагався "проскочити" пр. Богоявленський на "червоний", і в цей момент у ВАЗ врізалася Тoyota.
За іншою версією, Тoyota рухалася на "червоний".
Поліцейські оточили зупинку, в яку в'їхав ВАЗ, на місці працюють шість екіпажів поліції.
Видання пише, що в Тoyota перебувало дві людини. У одного з них все обличчя в крові, проте чоловік стверджує, що його побили, а в аварії він не постраждав. Відзначається, що від обох чоловіків виходить сильний запах алкоголю.
Хто був за кермом позашляховика поки не встановили - обидва заперечують, що керували автомобілем.
За словами очевидців, після аварії чоловік із закривавленим обличчям намагався втекти з місця ДТП, проте його наздогнали перехожі.
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