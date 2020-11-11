Поліція розшукала водія BMW, через якого інший автомобіль вчора ввечері наїхав на зупинку з людьми на проспекті Небесної Сотні в Одесі. Як повідомили журналістам у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, 10 листопада пізно ввечері поліція розшукала водія BMW, маневр на дорозі якого імовірно спровокувати ДТП, в якому отримали травми четверо пішоходів.
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Зокрема, перед тим, як водій на Toyota врізався в зупинку, BMW робив розворот наліво.
«За словами водія "Toyota", з цим автомобілем він намагався уникнути зіткнення, і взяв вправо і в результаті наїхав на зупиночний комплекс біля ТРК «Сіті-Центр», - повідомили в главку.
Як зазначається, водія BMW знайшли в місті Умань Черкаської області. Він - 50-річний житель Хмельницької області. З обома чоловіками проводяться процесуальні дії.
Місто Умань розташоване приблизно в 270 км від Одеси.
Резонансна ДТП в Одесі: що відомо
- Увечері 10 листопада в Київському районі Одеси, на проспекті Небесної Сотні - біля ТРЦ "Сіті-Центр", автомобіль Toyota врізався в зупинку громадського транспорту, де знаходилися люди. Чотирьох постраждалих, у тому числі двох підлітків, доставили до лікарні.
- У водія, 1971 р.н., будь-які зовнішні ознаки алкогольного або наркотичного сп'яніння були відсутні. Іномарка чоловікові не належить.
- Він пояснив правоохоронцям, що, пересуваючись по Небесній Сотні, побачив перешкоду (автомобіль BMW) і, щоб уникнути зіткнення, «взяв вправо». В результаті, він виїхав на тротуар і врізався в зупиночний комплекс.
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