BMW з водієм знайшли в місті Умань Черкаської області.

Поліція розшукала водія BMW, через якого інший автомобіль вчора ввечері наїхав на зупинку з людьми на проспекті Небесної Сотні в Одесі. Як повідомили журналістам у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, 10 листопада пізно ввечері поліція розшукала водія BMW, маневр на дорозі якого імовірно спровокувати ДТП, в якому отримали травми четверо пішоходів.

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Зокрема, перед тим, як водій на Toyota врізався в зупинку, BMW робив розворот наліво.

«За словами водія "Toyota", з цим автомобілем він намагався уникнути зіткнення, і взяв вправо і в результаті наїхав на зупиночний комплекс біля ТРК «Сіті-Центр», - повідомили в главку.

Як зазначається, водія BMW знайшли в місті Умань Черкаської області. Він - 50-річний житель Хмельницької області. З обома чоловіками проводяться процесуальні дії.

Місто Умань розташоване приблизно в 270 км від Одеси.

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Увечері 10 листопада в Київському районі Одеси, на проспекті Небесної Сотні - біля ТРЦ "Сіті-Центр", автомобіль Toyota врізався в зупинку громадського транспорту, де знаходилися люди. Чотирьох постраждалих, у тому числі двох підлітків, доставили до лікарні.

У водія, 1971 р.н., будь-які зовнішні ознаки алкогольного або наркотичного сп'яніння були відсутні. Іномарка чоловікові не належить.

Він пояснив правоохоронцям, що, пересуваючись по Небесній Сотні, побачив перешкоду (автомобіль BMW) і, щоб уникнути зіткнення, «взяв вправо». В результаті, він виїхав на тротуар і врізався в зупиночний комплекс.

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Автор: Лариса Козова