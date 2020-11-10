За попередніми даними, водій-порушник був тверезим, будь-яких зовнішніх ознак алкогольного або наркотичного сп'яніння у нього не було.

Сьогодні в Одесі внаслідок наїзду іномарки на зупинку громадського транспорту на проспекті Небесної сотні травмовано чотирьох людей, в тому числі двох підлітків.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, водій Toyota, рухаючись по зазначеному проспекту, не впорався з керуванням і в'їхав у зупинку громадського транспорту.

Внаслідок події тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості дістали люди, які перебували на зупинці: 39-річна жінка, її 15-річна дочка, 16-річний хлопчик і 48-річна жінка.

"Зараз вони в лікарні. Вирішується питання про правову кваліфікацію події. Водій проходить медичний огляд для перевірки на наявність алкоголю в крові", - повідомили в главку.

Як повідомив журналістам начальник Головного управління Нацполіції Олег Бех, водій пояснив правоохоронцям, що, пересуваючись по проспекту Небесної сотні, побачив перешкоду (автомобіль) і, щоб уникнути зіткнення, "взяв праворуч". В результаті, він, проскочивши бордюр, виїхав на тротуар і врізався в зупинковий комплекс.

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Згадана "перешкода", зіткнення з якою намагався уникнути водій Toyota, це автомобіль BMW.

За словами Беха, водій Toyota, 1971 року народження, за попередніми даними, був тверезим, будь-яких зовнішніх ознак алкогольного або наркотичного сп'яніння у нього не було. Він не є власником цього автомобіля.

Вирішується питання про відкриття провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

У мерії повідомили, що 48-річна жінка доставлена в Одеську обласну клінічну лікарню. У потерпілої - перелом гомілки.

"На неї чекає операція. Ще одна потерпіла - в МКЛ №1", - повідомили в міськраді.

Підлітки - в Одеській обласній дитячій клінічній лікарні,

"15 - річна дівчинка - мешканка Миколаєва. У неї - перелом гомілки, порізи обличчя. Її оперують, після чого переведуть в реанімацію. Хлопчик, 16 років, перелом гомілки, множинні забої та порізи. Знаходиться в операційній", - розповіли в мерії.

Нагадаємо, ввечері 10 листопада в Київському районі Одеси, на проспекті Небесної Сотні - біля ТРЦ "Сіті-Центр", автомобіль врізався в зупинку громадського транспорту, де знаходилися люди. Чотирьох постраждалих доставили в лікарню.

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Автор: Лариса Козова