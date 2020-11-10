В Одесі автомобіль врізався в зупинку громадського транспорту, є постраждалі.
Читайте такожВ Одесі молодики зірвали прапор Євросоюзу та потопталися по ньому (відео)Як повідомили журналістам в управлінні патрульної поліції в Одеській області, ДТП сталася сьогодні ввечері навпроти торгово-розважального центру "Сіті-Центр", на проспекті Небесної Сотні.
"У зв'язку з дорожньою подією по проспекту Небесної Сотні, рух в районі ТЦ "Сіті-Центр" ускладнений. Патрульні поліцейські здійснюють ручне регулювання дорожнього руху та відводять транспорт", - повідомили в управлінні.
Як уточнили в регіональному главку Нацполіції, повідомлення про те, що автомобіль Toyota в'їхав в зупинку громадського транспорту, надійшло в поліцію о 18:30.
У цей час на зупинці були люди.
Наразі на місці події працюють поліцейські, обставини аварії встановлюються. За попередніми даними, травми отримали 4 людини, їх забрала швидка допомога.
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