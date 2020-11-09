В Одесі поліцейські затримали жінку, яка заволоділа автомобілем таксиста та скоїла на ньому ДТП.
Читайте такожАвтомобільне гніздування: на Львівщині машина після ДТП застрягла на дереві (відео)Про це повідомляють у Приморському відділі поліції в Одесі.
Повертаючись додому з нічного закладу, 36-річна пасажирка почала конфліктувати з водієм таксі, а коли той спробував її висадити, - заблокувала двері, сіла за кермо та поїхала геть.
Рухаючись центром міста, вона не впоралась з керуванням та допустила зіткнення з припаркованою на узбіччі іномаркою. В результаті автопригоди ніхто не постраждав.
Жінку затримали в порядку ст. 208 КПК України. Наразі їй інкримінують незаконне заволодіння транспортним засобом, що передбачене ч.1 ст. 289 Кримінального кодексу України.
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