Тварина і водій загинули.

Правоохоронці розкрили нові подробиці смертельної аварії в Одеській області, в результаті якої загинули кінь і чоловік, який керував возом з нею.

Як розповіла УНІАН начальник відділу комунікацій регіонального главку Нацполіції Любов Гордієвська, напередодні події власник даного коня продав згадану тварину новому власнику.

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"Тварина втекла від нового господаря, і разом з возом, в який було запряжена, помчала в сторону, де мешкала раніше...", - розповіла Гордієвська.

Місцеві жителі припускають, що кінь міг направлятися до колишнього господаря.

ДТП з конем: що сталося

У Захарівському районі Одеської області водій на Opel врізався в коня. "Тварина некеровано вибігла на дорогу - назустріч автомобілю. В результаті зіткнення 69-річний водій, який керував іномаркою, і тварина загинули на місці", - уточнили в главку.

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Автор: Лариса Козова