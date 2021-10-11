Помер водій автобуса, якому було 56 років, зазначили в поліції.

Водій автобуса "Сканія", який у понеділок, 11 жовтня, вранці перекинувся на Полтавщині, помер у лікарні.

Про смерть водія повідомили у відділі комунікації Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

"56-річний водій отримав тяжкі тілесні ушкодження. Чоловіка доставили до лікарні, де згодом він помер. Ще десятьох пасажирів, які перебували в автобусі на момент ДТП, обстежують лікарі", – йдеться у повідомленні.

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За даним фактом правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікувальними ознаками ч. 2 ст. 286 ("Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, що спричинило смерть потерпілого") Кримінального кодексу нашої держави.

Після смертельної аварії тривають слідчі дії.

Нагадаємо, 11 жовтня близько 06:40 на 174 км автодороги "Київ – Харків – Довжанський" поблизу села Карпилівка Полтавської області в результаті ДТП за участю автобуса "Сканія" госпіталізували 11 осіб, серед яких водій цього транспортного засобу та 10 пасажирів.

Автобус, що прямував з Луганської області до Києва, з'їхав з проїжджої частини дороги й перекинувся на бік.

Автор: Світлана Макринська