ДТП в Полтавській області трапилася у понеділок рано вранці, зазначили у поліції.

У Полтавській області пасажирський автобус потрапив в ДТП, постраждали 11 осіб.

Як повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Полтавській області, аварія сталася у понеділок, 11 жовтня, близько 06:40 на 174 км автодороги "Київ – Харків – Довжанський" поблизу села Карпилівка Лубенського району.

За попередньою інформацією, автобус під керуванням 56-річного водія, який прямував із Луганщини до Києва, з’їхав із проїзної частини дороги та перекинувся на бік.

Читайте такожНа трасі Київ – Одеса зіткнулися маршрутка та вантажівка"В автобусі на момент автопригоди перебувало двадцять два пасажири та двоє водіїв. Унаслідок ДТП водієві та десятьом пасажирам надають допомогу у лікарні. Ступінь тяжкості тілесних ушкоджень встановлюється", – йдеться у повідомленні.

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції, яка з’ясовує обставини та причини інциденту.

Раніше стало відомо, що у Львівській області неподалік села Кізлів лоб у лоб зіткнулися маршрутний автобус та легкове авто "Peugeot 5008". Після аварії госпіталізовані чотири пасажири автобуса.

Водія іномарки забрали на медичну експертизу. За словами свідків, ДТП сталося після того, як він не впорався з керуванням.

Автори: Світлана Макринська, Екатерина Присяжнюк