У ніч на 6 березня понад півсотні українців потрапили в ДТП на рейсовому автобусі "Познань-Херсон".

У лікарні Перемишля померла ще одна пасажирка, постраждала в аварії автобуса "Познань-Херсон" - Анастасія Кочеткова з Хмельницького.

Читайте такожАварія з українцями у Польщі: мама загиблої дитини заснула за кермом від утоми після перетину кордонуЛікарі боролися за життя українки понад два місяці, повідомляє "Сьогодні". Дівчина навіть йшла на поправку.

Причини смерті медики поки не називають.

У групі, де Анастасії збирали кошти на лікування, повідомляється, що дівчина "не прокинулася" в неділю вранці, 16 травня. Там же зазначалося, що після аварії українка довго була без свідомості, їй провели складні операції на головному мозку, дівчина проходила реабілітацію.

Аварія з українцями в Польщі: що відомо

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Автор: Катерина Комолова