Серед російських агентів також був нацгвардієць, повідомили в СБУ.

Викрито мережу ФСБ РФ, яка збирала конфіденційну інформацію про українські спецслужби та правоохоронні органи, а також вітчизняних високопосадовців та громадських діячів, яку росіяни планували використовувати для ліквідації, вербування та проведення інформаційно-психологічних спецоперацій.

Про це повідомила Служба безпеки України. Зазначається, що до її складу входив 46-річний киянин, чинний військовослужбовець Національної гвардії України. Крім того, до осередку входило двоє колишніх охоронців експрезидента Віктора Януковича, який втік до РФ.

В СБУ зазначають, що головним агентом (резидентом) цього осередку був 48-річний Дмитро Іванцов, колишній керівник підрозділу Управління державної охорони України (УДО), який супроводжував втікача під час його "евакуації" до РФ. Сказано, що був завербований ФСБ ще до 2012 року. "Після окупації півострова (йдеться про Крим, - УНІАН) Іванцов зрадив присягу, прийняв громадянство РФ і перейшов на службу до Федеральної служби охорони Росії. Досудовим розслідуванням встановлено, що зрадник продовжив активно працювати на ФСБ", - повідомляє українська спецслужба.

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Також був залучений до осередку колишній віцекерівник охорони Януковича Роман Лапа, який теж залишився в окупованому Криму і працює в Севастополі.

До складу групи входив і затриманий чинний військовослужбовець Національної гвардії України, який свого часу він був водієм Іванцова, коли той служив в УДО України. "Нацгвардієць використовував своїх знайомих правоохоронців для отримання інформації з відомчих інформаційних систем, а також мав підшукувати "однодумців" для вербування", - сказано в повідомленні. Його затримано, а під час обшуків у нього вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони та інші речові докази його співпраці з РФ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили нацгвардійцю про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюрми.

Дії Іванцова та Лапи кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, чч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. При цьому встановлено, що Іванцов передав ФСБ наявні у нього з часів роботи в УДО секретні плани порядку дій на випадок загрози життю президента України.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2023 року в Києві було затримано контрактника однієї з військових частин Національної гвардії, якого завербувала російська ФСБ.

Він був залучений до роботи на ФСБ через керівника агентурної групи - колишнього військовослужбовця Нацгвардії, який звільнився зі служби за станом здоров’я та виїхав до однієї з європейських країн, де і почав працювати на Росію.

Нацгвардієць-перевертень збирав геолокації теплових електростанцій у столиці для підготовки нових повітряних атак РФ по об’єктах критичної інфраструктури Києва. Також ворога цікавила інформація щодо технічного стану енергооб’єктів та рівня їхнього захисту підрозділами Сил оборони.

Розвідувальні відомості потрібні були окупантам для підготовки до нових повітряних ударів по Києву на період холодів. В Офісі генпрокурора повідомили, що нацгвардієць також передав ворогу детальну інформацію про системи захисту території Інституту ядерних досліджень НАН України.

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