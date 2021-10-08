Журналісти "Схем" оприлюднили скандальне розслідування щодо" Укрексімбанку " напередодні ввечері.

Напередодні пізно ввечері журналісти "Схем" оприлюднили нове розслідування. У ньому йдеться про те, що державний "Укрексімбанк" видав $60 млн кредиту фірмам бізнесмена, який працює в так званій "ДНР" і платить там податки.

У відповідь на це розслідування голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер у себе в Facebook заявив, що документи, якими апелюють журналісти, повинні бути передані в СБУ для офіційного розслідування.

Також банкір роз'яснив ситуацію, при якій цей кредит взагалі був виданий. За його словами, Державний банк не зробив жодного порушення.

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"У нас є всі документи і ми відкриті для будь-яких перевірок органів досудового слідства. Служба безпеки "Укрексімбанку" перевірила компанії, яким було надано кредит. Жодних порушень законодавства з боку власників компаній не було виявлено. Кредит не є проблемним. Він належним чином обслуговується. Всі умови по сплаті відсотків і тіла кредиту виконуються. Кредит погодив Кредитний комітет банку (членом якого я не є). А у Незалежної наглядової ради банку не було ніяких зауважень щодо видачі цього кредиту", - заявив Мецгер.

Раніше Мецгер сам написав заяву, щоб його відсторонили від посади голови правління на час розслідування та службової перевірки інциденту з журналістами програми "Схеми" під час інтерв'ю в його кабінеті 4 жовтня.

Також вчора банкір особисто отримав підозру від прокуратури і пообіцяв сприяти слідству.

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Автор: Вікторія Гордієнко