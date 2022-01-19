Український телеведучий і блогер Дмитро Гордон заявив, що редакцію його інтернет-видання "Гордон" обстріляли невідомі особи.
Ролик Гордон опублікував на своїй сторінці в Instagram.
Журналісти викликали поліцію.
"Щойно ми виявили, що вікно офісу інтернет-видання "Гордон" було обстріляне. Щойно ми викликали поліцію", – заявив телеведучий.
Гордон показав слід від кулі у вікні на вході редакції.
Телеведучий переконаний, що винуватців знайдуть завдяки встановленим камерам відеоспостереження.
Напад Гордон вважає "боротьбою зі свободою слова".
Як писав УНІАН, в українських магазинах з'явився ще один кондитерський виріб від журналіста Дмитра Гордона. На додаток до "Гордону в шоколаді" будуть випускати і "Гордона халву" з додаванням какао.
Раніше з Гордоном зустрівся екс-глава ОП Андрій Богдан, під час інтерв’ю колишній топ-чиновник підтвердив у жартівливій формі, що і йому, і журналісту, мовляв, загрожує в’язниця.