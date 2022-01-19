Гордон показав слід від кулі у вікні на вході редакції.

Український телеведучий і блогер Дмитро Гордон заявив, що редакцію його інтернет-видання "Гордон" обстріляли невідомі особи.

Ролик Гордон опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Журналісти викликали поліцію.

"Щойно ми виявили, що вікно офісу інтернет-видання "Гордон" було обстріляне. Щойно ми викликали поліцію", – заявив телеведучий.

Гордон показав слід від кулі у вікні на вході редакції.

Телеведучий переконаний, що винуватців знайдуть завдяки встановленим камерам відеоспостереження.

Напад Гордон вважає "боротьбою зі свободою слова".

Як писав УНІАН, в українських магазинах з'явився ще один кондитерський виріб від журналіста Дмитра Гордона. На додаток до "Гордону в шоколаді" будуть випускати і "Гордона халву" з додаванням какао.

Раніше з Гордоном зустрівся екс-глава ОП Андрій Богдан, під час інтерв’ю колишній топ-чиновник підтвердив у жартівливій формі, що і йому, і журналісту, мовляв, загрожує в’язниця.

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