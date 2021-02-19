У Львові судитимуть колишнього керівника нелегального молодіжного табору, підозрюваного у розбещенні та зґвалтуванні малолітніх дівчат.
Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області.
«Сьогодні, 19 лютого, правоохоронці передали на розгляд суду обвинувальний акт щодо 46-річного львів’янина, підозрюваного у розбещенні та зґвалтуванні дівчат», - йдеться у повідомленні.
Як встановили правоохоронці, зловмисник – керівник одного з офіційно не зареєстрованих молодіжних таборів – причетний до 11 злочинів, скоєних щодо дівчат віком від 11 до 14 років.
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Зазначається, що поліцейські встановили особи жертв зловмисника – на час скоєння злочинів вони були малолітніми дівчатами. Перші факти розбещення та зґвалтування датуються 2005 роком.
Зловмиснику було повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх), ч 4 ст. 152 (зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди) та ч. 1 ст. 155 (статеві зносини з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку) Кримінального кодексу України.
За вчинене йому загрожує до 15 років позбавлення волі.
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