На момент початку вчинення протиправних дій хлопчику було 6 років.

До 14 років позбавлення волі засуджено зловмисника за сексуальне насильство над малолітнім хлопчиком.

Як повідомила Київська міська прокуратура, мешканець Полтавщини, відвідуючи родичів малолітнього хлопчика, часто залишався доглядати за ним. Користуючись відсутністю сторонніх осіб, чоловік упродовж декількох років розбещував та ґвалтував малолітнього. На момент початку вчинення протиправних дій хлопчику було 6 років.

За даними слідства, вказані неправомірні дії обвинувачений фіксував на мобільний телефон, примушуючи малолітнього до участі в створенні фото і відео порнографічного характеру, які в подальшому зберігав.

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Під час судового розгляду чоловік заперечував свою вину. Однак, за сукупністю вагомих та беззаперечних доказів сторони обвинувачення чоловіка визнано винним в інкримінованих злочинах.

Вироком суду обвинуваченого також позбавлено права займатися будь-якою діяльністю, пов’язаною з навчанням дітей, їх вихованням та проведенням дозвілля, та обіймати посади пов’язані з роботою з особами до 18 років на строк 3 роки.

Відомості про зловмисника будуть внесені до Реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

До вступу вироку у законну силу суд залишив обвинуваченого під вартою.

Випадки зі згвалтуваннями в Україні

В липні стало відомо, що на Одещині 14 років тюрми отримав чоловік за зґвалтування малолітньої падчерки та сексуальне насильство стосовно неповнолітнього пасинка.

30-річний житель Роздільнянського району проживав у цивільному шлюбі з матір’ю потерпілих та ще мав з цією жінкою спільну дитину. За даними слідства, протягом декількох років, з 10-річного віку своєї падчерки, він систематично вчиняв дії сексуального характеру стосовно неї. Він робив це у різних місцях: за місцем проживання, у лісосмузі, що розташована біля населеного пункту, в інших місцях. Падчерку він переконав, що її мама, дізнавшись про "ігри", помре.

Крім того, будучи напідпитку, зловмисник вчинив сексуальне насильство стосовно 14-річного брата дівчинки. Фігурант свою вину не визнав.

Раніше, у червні, була гучна справа у місті Біла Церква. 40-річній жінці вдалося втекти від гвалтівника. Чоловік дві доби гвалтував її, а потім порізав їй горло і вдарив ножем у живіт. За даними поліції, зловмисник забрав потерпілу до себе "на роботу".

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