Падчерку він переконав, що її мама, дізнавшись про "ігри", помре.

На Одещині чоловік, який гвалтував двох дітей, отримав 14 років тюрми. Як повідомляє прес-служба Одеської обласної прокуратури, чоловік отримав строк за зґвалтування малолітньої падчерки та сексуальне насильство стосовно неповнолітнього пасинка (ч. 4 ст. 152, ч. 3 ст. 153 КК України).

Встановлено, що чоловік проживав у цивільному шлюбі з матір’ю потерпілих та ще мав з цією жінкою спільну дитину.

"Протягом декількох років, з 10-річного віку своєї падчерки, він систематично вчиняв дії сексуального характеру стосовно неї. Та ще психологічно тиснув на дитину та наказував нікому не розповідати, про те, що він коїть. Крім того, будучи напідпитку, зловмисник вчинив сексуальне насильство стосовно 14-річного брата дівчинки", - розповіли у прокуратурі.

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Фігурант свою вину не визнав.

Як уточнили УНІАН у правоохоронних органах, з 2019 року до квітня 2021 року 30-річний житель Роздільнянського району систематично ґвалтував свою 10-річну падчерку. Він робив це у різних місцях: за місцем проживання, у лісосмузі, що розташована біля населеного пункту, в інших місцях.

При цьому засуджений, застосовуючи психологічний тиск, неодноразово пояснював і наголошував у спілкуванні з дівчинкою, що дорослим не потрібно розповідати про так звані "ігри". Свої вимоги він мотивував тим, що це - таємниця, про яку ніхто не повинен знати. Особливо він акцентував на тому, що нічого не повинна знати мати дитини, оскільки "може важко захворіти або навіть померти".

Також встановлено, що на початку літа 2020 року, будучи під впливом алкоголю, фігурант скоїв сексуальне насильство над своїм 14-річним пасинком, поки той спав.

Випадки зі згвалтуваннями в Україні - деталі

У місті Біла Церква стався жахливий випадок - чоловік дві доби гвалтував 40-річну жінку, а потім порізав їй горло і вдарив ножем у живіт. За даними поліції, зловмисник забрав потерпілу до себе на роботу. Жінка благала, щоб той її відпустив, врятуватися їй вдалося просто дивом.

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