Нелегалів затримали біля українсько-польського кордону.

На Львівщині на українсько-польському кордоні затримали трьох мігрантів з Лівану та одного з Китаю, які намагалися незаконно дістатися країн ЄС.

Про це повідомляється на сайті Державної прикордонної служби України.

Зокрема, трьох громадян Лівану група реагування зупинила за кілька сотень метрів від державного кордону.

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"Затримані їхали автомобілем однієї зі служб таксі, іноземці не мали жодних документів, але повідомили прикордонникам, що є громадянами Лівану", - йдеться в повідомленні.

В іншому випадку місцевий житель повідомив прикордонникам, що в поблизу кордону незнайомець розпитує, як дістатися Польщі поза пунктом пропуску.

Повідомляється, що наряд одразу затримав іноземця. Ним виявився громадянин Китаю.

Відносно всіх затриманих правопорушників складено протоколи за статтею "незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".

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Автор: Павло Степанець