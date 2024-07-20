Медики та правоохоронці максимально швидко прибули на місце злочину, зазначив депутат Львівської міськради.

Колишній народний депутат, мовознавець й педагог Ірина Фаріон вбита у Львові, і вже стало відомо, що розслідування злочину ускладнює відсутність у той момент електрики, оскільки працювали не всі камери відеоспостереження.

Такою інформацією поділився депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич в ефірі каналу "Київ24". Він додав, що вони з екс-нардепкою були сусідами - жили через будинок, часто зустрічалися на вулиці, спілкувалися. За його словами, правоохоронці та швидка допомога максимально швидко прибули на місце злочину.

"Коли відбувся постріл, коли відбулося вбивство, можна так вже тепер говорити, не було світла в мікрорайоні. Ми дійсно з головами ОСББ… пробували напрацьовувати, в кого були камери, які мали акумулятори. У нас дійсно є деяка інформація вже, зібрана з голів ОСББ з відеонагляду, яка передається правоохоронним органам. На жаль, не так, як би хотілося…", - поділився він.

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Ірина Фаріон вбита - що вже відомо про злочин

У 60-річну ексдепутатку вистрілили у Львові 19 липня - злочин здійснили близько 19:30. ЗМІ дізналися, що замах на Фаріон був біля будинку, де вона мешкала, - на вул. Масарика. Крім того, повідомлялося, що у мовознавицю зі зброї без глушника стріляв чоловік, якому 20-25. Зловмисник нібито влучив у скроню й зник.

Педагога шпиталізували у вкрай тяжкому стані, прооперували й під'єднали до апарату штучної вентиляції легенів, однак не змогли врятувати - Фаріон померла. За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, вбивство могла організути влада Росії.

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