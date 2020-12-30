Наразі в Україні діє карантин «помаранчевої зони».

Ніщо так не розслаблює пильність українців, як передноворічні клопоти. Мешканців Харкова напередодні 31 грудня не зупиняє навіть загроза інфікуватися коронавірусом.

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Відео тисняви у маркеті опублікував місцевий Telegram-канал ХС.

Святковий ажіотаж спричинив довгі черги на касах магазину. У закритому приміщенні водночас перебувало близько сотні покупців.

Не всі громадяни з громіздкими пакунками дотримувалися соціальної дистанції. Однак страх інфікуватися не дозволив їм скинути захисні маски у залі маркету.

Наразі в Україні діє карантин «помаранчевої зони» з обов’язковим дотриманням соціальної дистанції й носінням масок у громадських місцях.

Низка міст уже скасували публічні заходи біля головних ялинок через загрозу інфікування коронавірусом. Втім, ресторанам і кав’ярням дозволили працювати до 7:00 1 січня.

З 8 по 24 січня в Україні триватиме зимовий локдаун з закриттям непродовольчих магазинів.

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Автор: УНІАН