Карантин - з'явилось відео довгих черг в маркеті Харкова напередодні 31 грудня: відео / Скріншот
Ніщо так не розслаблює пильність українців, як передноворічні клопоти. Мешканців Харкова напередодні 31 грудня не зупиняє навіть загроза інфікуватися коронавірусом.
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Відео тисняви у маркеті опублікував місцевий Telegram-канал ХС.
Святковий ажіотаж спричинив довгі черги на касах магазину. У закритому приміщенні водночас перебувало близько сотні покупців.
Не всі громадяни з громіздкими пакунками дотримувалися соціальної дистанції. Однак страх інфікуватися не дозволив їм скинути захисні маски у залі маркету.
- Наразі в Україні діє карантин «помаранчевої зони» з обов’язковим дотриманням соціальної дистанції й носінням масок у громадських місцях.
- Низка міст уже скасували публічні заходи біля головних ялинок через загрозу інфікування коронавірусом. Втім, ресторанам і кав’ярням дозволили працювати до 7:00 1 січня.
- З 8 по 24 січня в Україні триватиме зимовий локдаун з закриттям непродовольчих магазинів.
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