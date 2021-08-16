Він звинуватив інспекторів у тому, що вони його підрізали.

У Києві патрульні влаштували погоню за водієм, який намагався від них втекти.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Київ Оперативний.

Правоохоронці помітили, що водій Toyota Land Cruiser порушує правила дорожнього руху. Вони переслідували його близько 5 кілометрів, швидкість на спідометрі автівки сягала 170 км/год.

Також чоловік неодноразово виїздив на зустрічну смугу. В його автомобілі в цей час знаходилися діти.

Читайте такожНа Троєщинському ринку в Києві спалахнула пожежа (відео)Коли його зупинили, водій запитав, чому поліцейські його підрізають.

На чоловіка склали постанову за частиною 2 статті 122 та протокол за статтею 122-2 (невиконання вимог про зупинку).

Також у нього вилучили водійське посвідчення і видали тимчасовий дозвіл на право керуванням.

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Автор: Людмила Жерновська