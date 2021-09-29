Медиків від роботи не відсторонили, оскільки слідство на етапі досудового розслідування.

У Житомирському обласному онкологічному диспансері створили позапланову комісію у зв’язку з виявленими фактами незаконної торгівлі медиками препаратів для онкохворих.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Днями співробітники СБУ викрили злочинну схему, організовану завідувачем одного з відділень онкоцентру спільно зі своїм колегою, що полягала у незаконному продажі препаратів, які онкохворим пацієнтам безкоштовно виділяла держава.

Як встановили у спецслужбі, медики-шахраї "списували" отримані ліки й продавали їх приватним аптекам за половину ціни. Препарати збували у декількох обласних центрах.

Схема діяла щонайменше впродовж останніх шести місяців.

Фігуранти кримінальної справи на роботу не вийшли, розповів кореспондент. Їхній керівник звинуваченням колег у злочині шокований.

"Це не лікарі. Я вже мовчу. Це не лікарі, це взагалі нелюди. Тому що забирати останню надію людей, забирати ліки, які ми добиваємося, шукаємо кошти, просимо, щоб забезпечити цих бідних людей хіміопрепаратами, бо від них залежить життя людей… На цьому заробляти гроші? Наш колектив весь шокований", – заявив директор Житомирського обласного онкодиспансеру Ігор Сабадаш.

Щороку заклад отримує дороговартісні препарати на понад 50 мільйонів гривень. Лише один курс хіміотерапії може коштувати до 50 тисяч гривень.

За словами очільника онкодиспансера, завідувач відділення вже не вперше підозрюється у зловживаннях.

"У мене постійно з ним війна була. Я його колись звільняв з роботи, він відновився через суд. Тоді теж було щось… там якісь кур’єри прийшли. Теж щось незрозуміле…", – поділився директор закладу.

Обидва медики наразі від роботи не відсторонені. Поліція підозру їм теж не вручила.

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Автор: Яна Ставська