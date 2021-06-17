Subaru Forester зіткнувся з електричною опорою.

У Дніпрі на Набережній Перемоги минулої ночі сталася масштабна ДТП.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС області.

Як зазначається, легковик Subaru Forester зіткнувся з електричною опорою. Внаслідок чого водія та пасажира, що перебував на передньому сидінні, затисло металевими конструкціями понівеченої автівки.

"Через загрозу падіння бетонної опори, до місця події додатково залучено спеціальну техніку та співробітників комунальної служби міста. За допомогою гідравлічного інструменту та маслостанції зрізано дах та передню панель приладів автомобіля. Постраждалих деблоковано та передано працівникам екстреної медичної допомоги", - йдеться у повідомленні.

Постраждалих доставили до лікарень міста. Обставини аварії встановлюють правоохоронці.

Як повідомляє "Информатор", через ДТП було заблоковано рух Набережною Перемоги в одному напрямку. Об'їзд здійснювався зустрічною смугою.

Момент ДТП потрапив на відео:

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Автор: Юрій Годован