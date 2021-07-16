Постраждалий стверджує, що після відкриття пляшки він перестав бачити правим оком - "все як у тумані".

Користувач Facebook, підписаний як Андрій Олександрович, розповів, що ледь не став інвалідом через пляшку мінеральної води одного з відомих виробників. Чоловік стверджує: корок вистрелив йому в око.

"Купити мінералку та втратити око. Голосно сказано, але як то кажуть, до біди багато не потрібно. ... Не знаю, чи то я такий везучий, чи ще в когось була така ситуація, коли вистрілює корок від мінералки? ... Щойно почав відкривати, корок вистрілив просто в око. В результаті отримав контузію правого очного яблука, пошкодження роговиці ока і крововилив. Зараз правим оком ніц не бачу, все як у тумані. Хоча лікар казав, що зір має відновитися", - розповів користувач.

За словами Андрія Олександровича, він давно купує цю воду і корок вистрілює вже не вперше. Причина, вважає чоловік, криється в тому, що виробник мінеральної води зменшив розмір кришки.

"Після того, як компанія зменшила розмір кришки, при відкриванні вона просто вистрілює, було в мене так кілька разів, але обходилося без пригод до сьогоднішнього дня", - зазначив користувач.

У своєму дописі він запитав аудиторію, чи можна за таке подати до суду на виробника. Чоловік також опублікував фото обличчя з пораненим оком.

Виробник публічно не коментував інформацію про цей інцидент, однак згодом Андрій Олександрович розповів, що компанія запропонувала відшкодування: повернути кошти за ліки та привезти дві палети води безкоштовно.

"Проте питання залишається відкритим, поки я не почну бачити нормально. Сьогодні вже краще, я вже розрізняю букви з 30 см, проте з більшої відстані ще все пливе. Зауважу, що в мене ніколи не було проблем із зором, у мене був 100% зір", - написав чоловік.

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Автор: Катерина Комолова