Чоловіки кілька місяців крали ліфтове обладнання в різних районах столиці під виглядом кур'єрів.

Столичні правоохоронці затримали трьох місцевих мешканців, які "спеціалізувалися" на крадіжках ліфтового обладнання.

Читайте такожУ Львові мати з немовлям потрапили в аварію дорогою на операціюСлідство встановило, що затримані причетні щонайменше до 30 таких епізодів, повідомляє відділ комунікації поліції Києва. Щоб знайти зловмисників, правоохоронці опрацювали десятки відео з камер спостереження та опитували очевидців.

З'ясувалося, що чоловіки займалися крадіжками кілька місяців у різних районах столиці під виглядом кур'єрів. Вони потрапляли до під'їздів будинків, за допомогою інструментів обрізали ліфтове обладнання та виносили його в сумках з маркуванням однієї зі служб доставки.

"Правопорушників затримали після чергової крадіжки на столичній Оболоні. Чоловіки пересувалися автомобілем, у багажнику якого були зрізані ліфтові шлейфи, інструменти для демонтажу та відкриття дверей, а також рюкзаки служби доставки. Місцевих мешканців 1982, 1980 та 1978 років народження затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України", - розповів начальник слідчого відділу Святошинського управління поліції Богдан Замула.

Справу розпочато за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України - крадіжка. Правоохоронці провели обшуки вдома у затриманих, у гаражних боксах та автомобілях. Поліцейські вилучили дві машини, якими пересувались чоловіки, три ймовірно викрадені велосипеди, а також зрізане ліфтове обладнання.

"У слідства є всі підстави вважати, що зловмисники причетні ще до ряду крадіжок, доведенням яких займається слідство. Наразі фігурантам повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, а суд обрав їм запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт", - додав Замула.

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Автор: Катерина Комолова