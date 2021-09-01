Коли постраждалого хлопця відвели, водій продовжив їхати рейками.

У Києві таксист на оливковому Chevrolet збив підлітка на пішохідному переході.

Про це повідомляє "Київ Оперативний", публікуючи відеозапис.

ДТП сталася вдень 1 вересня на Привокзальній вулиці в Дарницькому районі столиці. За інформацією Telegram-каналу, хлопець з портфелем переходив дорогу в дозволеному місці, а водій мчав трамвайними коліями та збив школяра з ніг.

Після аварії потерпілий досить швидко піднявся, а потім його повели з собою інші молоді люди. При цьому таксист навіть не вийшов з машини, а коли підліток пішов, водій продовжив їхати рейками, порушуючи правила дорожнього руху.

"На Дарниці сьогодні таксист на Chevrolet мчав трамвайними коліями і збив школяра просто на переході. До речі, щойно потерпілого навіщось повели геть, таксист продовжив свій шлях в якості трамвая", - йдеться в повідомленні.

Інцидент потрапив на відео.

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Автор: Катерина Комолова