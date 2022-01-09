В обласному центрі кілька разів вмикали сирену.

У Чернівцях правоохоронці затримали хулігана, який посеред ночі кілька разів умикав сирену системи оповіщення.

Як передає кореспондент УНІАН, у ніч на 9 січня мешканці вулиць Героїв Майдану, Комарова, Небесної сотні, Пилипа Орлика та прилеглих чули звуки сирен. Ці сигнали вмикали кілька разів приблизно з 17:30 суботи до 01:30 неділі.

У аварійно-диспетчерській службі 1580 кореспонденту УНІАН вночі повідомили, що упродовж вечора на гарячу лінію підприємства надійшло кілька десятків дзвінків чернівчан, які скаржились на страхітливі звуки.

Читайте такожУ Чернівцях сталася пожежа у різдвяному містечку, вогонь перекинувся на дівчину: її госпіталізували"Нам невідома причина, чому вмикали сирени. Це точно не була перевірка системи оповіщення, бо про такі речі заздалегідь повідомляють у ЗМІ. Інформацію про скарги людей ми передали у всі відповідні служби – поліцію, ДСНС тощо", – повідомили в аварійно-диспетчерській службі.

Водночас сьогодні у прес-службі патрульної поліції повідомили УНІАН, що правоохоронці затримали чоловіка, який посеред ночі вмикав сирени. У поліції зазначили, що чоловік у стані алкогольного сп’яніння двічі вмикав ці сирени.

"Патрульні склали на нього адмінматеріали за ст. 178 КУпАП (Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді) і ст. 182 КУпАП (Порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях)", – повідомили у прес-службі.

На початку вересня минулого року у Чернівцях був серйозніший випадок хуліганства – місцева мешканка під час сесії міськради намагалася вдарити мера Романа Клічука і при цьому голосно лаялася на чиновника і депутатів.

Нагадаємо, Росія з 2014 року веде агресивну політику проти України й стягнула війська до нашого кордону. На тлі російської загрози, зокрема, в Києві готувалися до можливого вторгнення і тестували систему оповіщення населення.

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