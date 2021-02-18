Патрульні зупинили 60-річного водія маршрутки «Богдан» на Кільцевій у Києві після скарг громадян про порушення керманичем правил дорожнього руху.
Про це повідомляє прес-служба столичних патрульних.
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На момент зупинки пасажирів у салоні не було, а сам чоловік мав явні ознаки алкогольного сп’яніння. Однак проходити огляд той відмовився.
На чоловіка патрульні склали протокол за відмову від огляду на стан сп'яніння. Про подію поліцейські повідомили колегам з відділу безпеки дорожнього руху.
Громадян закликали повідомляти поліції про п’яних водіїв громадського транспорту.
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