Громадян закликали повідомляти поліції про п’яних водіїв громадського транспорту.

Патрульні зупинили 60-річного водія маршрутки «Богдан» на Кільцевій у Києві після скарг громадян про порушення керманичем правил дорожнього руху.

Про це повідомляє прес-служба столичних патрульних.

Читайте такожУ Києві на трамвайній зупинці виявили труп чоловіка (фото)

На момент зупинки пасажирів у салоні не було, а сам чоловік мав явні ознаки алкогольного сп’яніння. Однак проходити огляд той відмовився.

На чоловіка патрульні склали протокол за відмову від огляду на стан сп'яніння. Про подію поліцейські повідомили колегам з відділу безпеки дорожнього руху.

Громадян закликали повідомляти поліції про п’яних водіїв громадського транспорту.

Інші новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН