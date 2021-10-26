На територію України продукцію ввезли незаконно.

Держпродспоживслужба у Харкові застосувала штрафні санкції до мережі магазинів солодощів за продаж російських цукерок.

Про це йдеться у повідомленні на сайті ДПСС.

Фахівці проінспектували магазини мережі і виявили продаж підсанкційних товарів, які ввезли на територію України незаконно.

"Дуже дивно, що досі, незважаючи на збройну агресію, в когось вистачає совісті порушувати цю норму закону", – розповіла голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька.

Читайте такожВагітна в 11 років: на Закарпатті знайшли наймолодшу породіллю в УкраїніУ службі нагадали, що, згідно з переліком заборонених товарів у поставі Кабміну від 2015 року, ввезення та реалізація зазначеної продукції заборонено.

За результатами проведеного інспектування було знято з реалізації та заборонено (згідно виданих приписів) подальший обіг цукерок російського виробництва в межах повноважень ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області.

Йдеться про продукцію "Красный Октябрь", "кондитерського концерну "Бабаевский", АКконд". Всього 9 найменувань цукерок.

За порушення вимог законодавства щодо маркування продукції до суб’єктів господарювання застосовані штрафні санкції у порядку, встановленому законом.

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Автор: Віолетта Орлова