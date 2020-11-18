Громадянина США підозрюють у неправдивому повідомленні про замінування будівлі Державного бюро розслідувань в Києві.
Про це повідомляється на сайті ДБР.
Так, 12 листопада на лінію «102» з мобільного телефону надійшло анонімне повідомлення про замінування приміщення ДБР, на вул. Симона Петлюри, 15.
На місці правоохоронці жодних вибухонебезпечних пристроїв не виявили.
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Поліція відкрила кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною ч. 1 статті 259 (завідомо неправдиве повідомлення про замінування) КК України.
У ході проведення оперативних заходів було встановлено місцезнаходження особи, що повідомила про замінування. Нею виявився 36-річний громадянин США. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
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