Вбивство у Вінниці скоєно в середу. Правоохоронці повідомили, що швидко встановили особу можливого зловмисника.

У Вінниці в середу, 25 серпня, в одній з квартир знайдена вбитою 20-річна мешканка Тульчанського району, яка знімала кімнату. На тілі дівчини було понад 30 ножових поранень. Тіло дівчини виявила господиня квартири.

Поліцейські знайшли докази й протягом години змогли встановити особу підозрюваного. Пізніше можливого вбивцю було знайдено повішеним у нього вдома в Жмеринському районі, йдеться на сайті Головного управління Нацполіції у Вінницькій області.

Правоохоронці з'ясували, що злочин у квартирі скоєно 25 серпня близько 21:00. Поліцейські знайшли свідка, який бачив чоловіка, стукавшого цього дня у двері житла.

Копи з'ясували, що можливим зловмисником є 32-річний житель Жмеринського району. Коли правоохоронці приїхали до підозрюваного додому, то дізналися, що він повісився.

Розпочато провадження за ст. 115 Кримінального кодексу ("Умисне вбивство").

Нагадаємо, в Україні за умисне вбивство однієї людини загрожує від семи до 15 років позбавлення волі.

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Автор: Екатерина Присяжнюк