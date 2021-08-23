У Бердичеві поліцейські затримали 49-річного жителя райцентру, який підозрюється у вбивстві співмешканки.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області.
У суботу, 21 серпня, близько 23:35 до поліції надійшло повідомлення про поранення мешканки однієї з багатоповерхівок. У під'їзді на сходинковому майданчику між поверхами було виявлено тіло 44-річної бердичівлянки із пораненням у шию.
Встановлено, що між загиблою та її співмешканцем сталась суперечка. У розпалі емоцій чоловік вдарив жінку ножем. Вона встигла вибігти з оселі і покликати на допомогу.
"Однак завдане тяжке поранення не залишило їй шансів на життя", - повідомили у поліції.
"Зі слів сусідів ми з'ясували, що між співмешканцями час від часу виникали шумні конфлікти. Під час першочергових слідчих дій ми вилучили речові докази та затримали обгрунтовано підозрюваного у вчиненні тяжкого злочину", - повідомили у поліції.
Нині чоловік утримується під вартою у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України.
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Кримінальне провадження розпочато за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) ККУ. Вирішується питання про оголошення затриманому підозри.
За чинним законодавством подібні протиправні дії караються позбавленням волі строком від 7 до 15 років.