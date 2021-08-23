У під'їзді на сходинковому майданчику між поверхами було виявлено тіло 44-річної бердичівлянки із пораненням у шию.

У Бердичеві поліцейські затримали 49-річного жителя райцентру, який підозрюється у вбивстві співмешканки.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області.

У суботу, 21 серпня, близько 23:35 до поліції надійшло повідомлення про поранення мешканки однієї з багатоповерхівок. У під'їзді на сходинковому майданчику між поверхами було виявлено тіло 44-річної бердичівлянки із пораненням у шию.

Встановлено, що між загиблою та її співмешканцем сталась суперечка. У розпалі емоцій чоловік вдарив жінку ножем. Вона встигла вибігти з оселі і покликати на допомогу.

"Однак завдане тяжке поранення не залишило їй шансів на життя", - повідомили у поліції.

"Зі слів сусідів ми з'ясували, що між співмешканцями час від часу виникали шумні конфлікти. Під час першочергових слідчих дій ми вилучили речові докази та затримали обгрунтовано підозрюваного у вчиненні тяжкого злочину", - повідомили у поліції.

Нині чоловік утримується під вартою у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України.

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Кримінальне провадження розпочато за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) ККУ. Вирішується питання про оголошення затриманому підозри.

За чинним законодавством подібні протиправні дії караються позбавленням волі строком від 7 до 15 років.

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Автор: Денис Прядко