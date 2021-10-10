Біля одного із сіл Чернівецькій області у суботу трапився смертельний вибух, повідомили у поліції.

У Чернівецькій області (Буковина) житель Рівного загинув у лісі під час пошуків історичних цінностей – підірвався на артилерійському снаряді однієї з минулих війн.

Нещасний випадок стався у суботу, 9 жовтня, у лісі неподалік села Добринівці, повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління Нацполіції в Чернівецькій області.

До правоохоронців надійшло повідомлення від 48-річного жителя Рівного про те, що в лісі його знайомий загинув від вибуху невідомого предмета.

За інформацією поліції, загиблому 53 роки.

Відомості про трагедію слідчі поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) з відміткою "нещасний випадок" Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, наприкінці вересня стало відомо, що біля села Поташня Київської області жінка пішла до лісу по гриби та знайшла там гранату РГД-33 часів Другої світової війни (1 вересня 1939 – 2 вересня 1945 року).

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Автори: Микола Кобилюк, Екатерина Присяжнюк